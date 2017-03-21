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bomba iddia! ruslar görünmezlik maddesi icat etti

BOMBA İDDİA! RUSLAR GÖRÜNMEZLİK MADDESİ İCAT ETTİ

Rus bilim insanlarının nesneleri görünmez kılan bir madde geliştirdiği iddia edildi. Madde bulunduğu ortamdaki nesnelerin rengini taklit ediyor

Tarih : 21 Mart 2017, 16:18
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Rus bilim insanlarının görünmezliği sağlayan ilginç bir madde geliştirdiği öne sürüldü. Rusya merkezli haber portalı Sputnik'e göre, Rus devlet teknoloji şirketi Rostec'e bağlı Tekhnomash Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği madde, kimi nesneleri kısmen, kimi nesneleri ise tamamen görünmez kılıyor. Rostec çatısı altında faaliyet Roselectronica adlı şirketin yayımladığı basın bildirisinde, bu maddenin ortamda bulunan diğer maddelerin ve eşyaların rengini taklit edebildiği aktarılıyor.



 



kaynak:ahaber








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