

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK saflarında yaklaşık iki buçuk yıl kalan Ezidi militan, örgütün DEAŞ militanlarıyla gizli görüşmeler gerçekleştirip ortak hareket ettiklerini belirtti.







Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen ve Sincar ilçesinde tanınan bir aileden gelen Ezidi militan, AA muhabirine PKK saflarında kaldığında örgüt içerisinde gördüklerini ve karşılaştıklarını anlattı.







Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasından sonra, meydana gelen güvenlik boşluğundan dolayı PKK'nın tuzağına düştüklerini belirten Ezidi militan, örgütün askeri kamplarında iki yıl 4 ay boyunca aktif görev yaptığını itiraf etti.







Sincar'da PKK saflarında kaldığı süre boyunca örgütün gerçek yüzünü diğer Ezidiler gibi yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyen eski PKK militanı, örgütün Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş imajı verdiğini söyledi.







kaynak:milliyet