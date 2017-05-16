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bomba iddia! pkk ve deaş arasında gizli anlaşma...

BOMBA İDDİA! PKK VE DEAŞ ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA...

Sincar'daki terör örgütü PKK saflarından ayrılan Ezidi militandan çok çarpıcı iddialar geldi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:26
Puan Ver : Bomba İddia! Pkk Ve Deaş Arasında Gizli Anlaşma...(5/10)5


Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK  saflarında yaklaşık iki buçuk yıl kalan Ezidi militan, örgütün DEAŞ  militanlarıyla gizli görüşmeler gerçekleştirip ortak hareket ettiklerini  belirtti.



Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen ve Sincar  ilçesinde tanınan bir aileden gelen Ezidi militan, AA muhabirine PKK saflarında  kaldığında örgüt içerisinde gördüklerini ve karşılaştıklarını anlattı.



Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere  saldırmasından sonra, meydana gelen güvenlik boşluğundan dolayı PKK'nın tuzağına  düştüklerini belirten Ezidi militan, örgütün askeri kamplarında iki yıl 4 ay  boyunca aktif görev yaptığını itiraf etti.



Sincar'da PKK saflarında kaldığı süre boyunca örgütün gerçek yüzünü  diğer Ezidiler gibi yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyen eski PKK militanı,  örgütün Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş imajı verdiğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








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