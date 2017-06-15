BOMBA İDDİA! OZAN TUFAN VE TUĞBA YURT...
Fenerbahçeli Ozan Tufan ile güzel şarkıcı Tuğba Yurt'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ozan Tufan'ın dinlemeye gittiği güzel şarkıcı ile yakınlaşmak istediği öğrenildi.
Popçu Tuğba Yurt önceki akşam Bodrum'daki Ampersand adlı gece kulübünde sahneye çıktı.
Popçuyu dinleyenler arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da vardı.Dedikoduya göre; Ozan Tufan, Tuğba Yurt'a övgüler yağdırdı. Ardından da popçuyla yakınlaşmak istedi. Tuğba Yurt kulüpten ayrıldıktan 5 dakika sonra mekanı terk etti.
kaynak:gazetevatan
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