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bomba iddia: nasa canlı yayını kesti çünkü...

BOMBA İDDİA: NASA CANLI YAYINI KESTİ ÇÜNKÜ...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) canlı yayınında ekranlara yansıyan görüntüler, 'UFO' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:12
Puan Ver : Bomba İddia: Nasa Canlı Yayını Kesti Çünkü...(5/10)3


Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kameralarına takılan görüntülerden sonra NASA canlı yayını aniden kesti.  



Görüntülerde sırayla üç parlak noktanın Dünya'dan uzaklaştığı görülüyor.  



Çok sayıda komplo teorisyeni Dünya'dan uzaya yükselen bu 'şeylerin' UFO olduğunu iddia etti.



Teorisyenler uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğine ilişkin iddiaların doğrulanmasına yönelik yeterli kanıt oluştuğunu da öne sürdü.  



Görüntülerin kısa süre içinde video paylaşım sitelerinde yayınlanmasının ardından çok sayıda kişi yaşanan olaya ilişkin yorumlarını paylaştı.  



Kullanıcılardan biri noktaların görünmesinin ardından NASA'nın yayını kesmesini eleştirdi.  



Bir başka kullanıcıysa noktaların hareketinden uçan nesnelerin "çok yönlü uzay aracı" olduğunu öne sürdü.



"UYDU DAHİ OLABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesi ise daha 'akla yatkın' olasılıkları şöyle sıraladı:



- Videonun kalitesi aşırı düşük. Söz konusu noktalar, görüntüdeki bozukluk ya da güneş ışığı parıltısı olabilir.



- Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpü, hatta bir uydu dahi olabilir.



Gazete ayrıca NASA'nın sık sık kamera değiştirdiğini ve zaman zaman geçici olarak yayını kestiğini hatırlattı.



NASA GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULAMADI

NASA görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.  



Ancak yayının kesilmesinin ardından "Lütfen bekleyin. Yüksek Çözünürlüklü Yeryüzü Görüntüleme Sistemi'nde kameralar değişiyor ya da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla geçici sinyal kaybı yaşanıyor olabilir" mesajı yayımlandı.








Etiketler: Bomba  İddia  Nasa  Canlı  Yayını  Kesti  Çünkü    haber

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