BOMBA İDDİA GELDİ: BİLİC YÜZDE 99 GALATASARAY'DA
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, "Takımın teknik direktörlüğüne yüzde 99 Slaven Bilic gelecek." dedi.
Beşiktaş'ın başında geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere'nin yolunu tutan ve Premier Lig'de West Ham'ı çalıştıran Hırvat hocanın adı artık Galatasaray'ın gündeminde. Yönetimin, vatandaşı Tudor'un yerine getirmeyi planladığı Bilic'le 3 kez görüşme yapıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı cevap vermek için süre isterken, Sarı- Kırmızılılar da beklemeye geçti.
BILIC'İN KARARI BEKLENİYOR
Hoca arayışları, Bilic'in vereceği olumlu ya da olumsuz cevaba göre şekillenecek. Bilic, West Ham'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hazır hissettiğini ve en kısa sürede teknik direktörlük görevine döneceğini söylemişti.
MURAT ÖZARI: YÜZDE 99 BILIC GELECEK
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, katıldığı bir spor programında Tudor'un yerine %99 ihtimalle Slaven Bilic'in geleceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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