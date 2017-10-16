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Bomba İddia: Erdoğan'la Baş Başa Görüşemeyen Gökçek, Makam Odasını Boşaltmaya Başladı

BOMBA İDDİA: ERDOĞAN'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞEMEYEN GÖKÇEK, MAKAM ODASINI BOŞALTMAYA BAŞLADI

İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özel olarak görüşemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in makam odasındaki özel eşyalarını topladığı iddia edildi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Bomba İddia: Erdoğan'la Baş Başa Görüşemeyen Gökçek, Makam Odasını Boşaltmaya Başladı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Erdoğan'ı karşılayanlar arasında son günlerin tartışmalı ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı. Gökçek, burada Erdoğan'la özel bir görüşme yapmak istedi ancak bu mümkün olmadı.

MAKAM ODASINDAKİ EŞYALARINI TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la havalimanında ayaküstü bir görüşme yapan Gökçek, bu görüşmenin ardından makamına döndü. Bu gelişmenin ardından Gökçek'in hem Dikmen'deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı iddia edildi.

"SON KEZ GÖRÜŞECEKLER" DEMİŞLERDİ

Gökçek'e yakın kaynaklar, Gökçek'in 'son kez' Erdoğan'la görüşmek istediğini söylemiş, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği öne sürülmüştü.

Hatırlanacağı üzere uzun süredir Melih Gökçek'in istifa edeceği konuşuluyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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