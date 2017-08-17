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BOMBA İDDİA: ADİL ÖKSÜZ'Ü ALMANYA'YA AMERİKALILAR GÖTÜRDÜ


Bomba İddia: Adil Öksüz'ü Almanya'ya Amerikalılar Götürdü
Tarih : 17 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Bomba İddia: Adil Öksüz'ü Almanya'ya Amerikalılar Götürdü(7/10)3

15 Temmuz'un firari isimlerinden Adil Öksüz'e ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin Almanya'ya verdiği Öksüz notası sonrası konuyu manşetine taşıyan Yeni Şafak, Öksüz'ün ABD'liler tarafından Almanya'ya götürüldüğünü ileri sürdü.

"ABD'NİN ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA AMERİKA'YA GÖTÜRÜLDÜ"

Haberde şu iddialara yer verildi:

"16 Temmuz 2016 sabahı Akıncı Üssü çevresinde yakalandıktan sonra FETÖ'cü hakimler eliyle salıverilen ve 18 Temmuz'da elini kolunu sallayarak uçakla Ankara'dan İstanbul'a giden Öksüz, buradan da Sakarya'ya geçmiş, sonra kayıplara karışmıştı. Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra, 21 Temmuz 2016'da ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki ABD ajanları eliyle güvenli bir yerde saklandığı ileri sürülen Öksüz'ün, yolculuk için şartlar hazır olduğunda yine ABD'liler tarafından askeri kargo uçağıyla Almanya'ya götürüldüğü sanılıyor. Türkiye'de bir NATO üssünden kalkan uçağın, Hannover'e 30 kilometre uzaklıktaki Wunstorf kasabasında bulunan üsse indiği, 'değerli paket'in ilgililere burada teslim edildiği belirtiliyor. Wunstorf'ta NATO'nun askeri kargo üssü bulunuyor. Türkiye'deki NATO üslerinin dışında İncirlik Üssü'nden kalkan kargo uçaklarının da sık sık Wunstorf Üssü'ne indiği biliniyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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