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BOMBA HAZIRLARKEN YAKALANDILAR: 8'İ ÇOCUK 14 GÖZALTI


BOMBA HAZIRLARKEN YAKALANDILAR: 8'İ ÇOCUK 14 GÖZALTI
Tarih : 24 Eylül 2016, 14:53
Puan Ver : Bomba Hazırlarken Yakalandılar: 8'i Çocuk 14 Gözaltı(0/10)


Adana'da depo olarak kullanılan bir iş yerine baskın düzenleyen polis, PKK gösterilerinde kullanılmak üzere el yapımı patlayıcı hazırlayan 8'i çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, depo olarak kullanılan bir işyerine malzemeler taşındığı ve çocuk ve gençlerden oluşan grubun içeriye girip uzun süre çıkmadıkları bilgisini aldı.








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