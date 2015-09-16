O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bomba ekmek tandırına konulmuş!

BOMBA EKMEK TANDIRINA KONULMUŞ!

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lıların zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlattıkları ve 3 polisin şehit olmasına neden olan bombanın, yol kenarında bulunan bir ekmek tandırına tuzaklandığı ortaya çıktı.

Tarih : 16 Eylül 2015, 15:16
Puan Ver : Bomba Ekmek Tandırına Konulmuş!(10/10)10


Nusaybin'in Üçyol Mevkii'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına dün gece saat 23.40 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenledi.  Şiddetli patlamada zırhlı araçta bulunan Kayseri'li komiser yardımcısı Oktay İzgi ve polis memurları Zonguldak'lı Çağdaş Arslan ile Isparta'lı Sezgin Uludağ polis şehit olurken, polis memuru Yunus Ak ise ağır yaralandı.



Bölgede inceleme yapan olay yeri inceleme uzmanları, zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan tahrip gücü yüksek, el yapımı bombanın yol kenarında bulunan bir ekmek tandırına tuzaklandığını tespit etti. Uzaktan kumanda ile patlatıldığı tespit edilen el yapımı patlayıcının yol kenarındaki ekmek tandırını tamamen yıktığı tespit edildi. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü. Çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamanın şiddeti ile yol üzerinde bulunan bir işyerinin kepenkleri de yerinden çıktı.  Mahalle sakinleri patlama nedeniyle evlerinde büyük hasar meydana geldiğini belirterek, olaydan sonra korkudan sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi. Bu arada patlamanın şiddeti ile bölgedeki elektrik tellerinin de büyük oranda hasar gördüğü tespit edildi.








Etiketler: Bomba  Ekmek  Tandırına  Konulmuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER