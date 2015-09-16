Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lıların zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlattıkları ve 3 polisin şehit olmasına neden olan bombanın, yol kenarında bulunan bir ekmek tandırına tuzaklandığı ortaya çıktı.



Nusaybin'in Üçyol Mevkii'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına dün gece saat 23.40 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenledi. Şiddetli patlamada zırhlı araçta bulunan Kayseri'li komiser yardımcısı Oktay İzgi ve polis memurları Zonguldak'lı Çağdaş Arslan ile Isparta'lı Sezgin Uludağ polis şehit olurken, polis memuru Yunus Ak ise ağır yaralandı.



Bölgede inceleme yapan olay yeri inceleme uzmanları, zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan tahrip gücü yüksek, el yapımı bombanın yol kenarında bulunan bir ekmek tandırına tuzaklandığını tespit etti. Uzaktan kumanda ile patlatıldığı tespit edilen el yapımı patlayıcının yol kenarındaki ekmek tandırını tamamen yıktığı tespit edildi. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü. Çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamanın şiddeti ile yol üzerinde bulunan bir işyerinin kepenkleri de yerinden çıktı. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle evlerinde büyük hasar meydana geldiğini belirterek, olaydan sonra korkudan sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi. Bu arada patlamanın şiddeti ile bölgedeki elektrik tellerinin de büyük oranda hasar gördüğü tespit edildi.