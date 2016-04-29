BOMBA! CANER ERKİN SAĞLIK KONTROLÜNDE...
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport, İnter'in 6 hafta önce Caner Erkin'i gizlice İtalya'ya getirerek sağlık kontrolünden geçirdiğini yazdı.
Fenerbahçe ile Caner Erkin arasındaki buzlar henüz erimezken, İtalya'dan müthiş bir iddia geldi. Çizme'nin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazetta Dello Sport, solak yıldızın isminin sürekli anıldığı İnter için sağlık kontrolünden geçtiğini yazdı.
6 hafta önce...
Haberde verilen detaylarda, Caner'in 6 hafta önce gizlice İtalya'ya giderek, İnter'in sağlık ekibinin de tanıklık ettiği detaylı medikal testlere tabi tutulduğu ifade edildi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalyan ekibinin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Caner Erkin'in çok yakından ilgilendiği bir süredir İtalyan basınında yer alıyordu.
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