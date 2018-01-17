BOLU'YA GEÇİT YOK! AKHİSAR KUPADA TURLADI
Ziraat Türkiye Kupasında Akhisarspor, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında, 2-1'in rövaşında evinde TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor çeyrek finale yükseldi.
Manisa 19 Mayıs Stadında oynanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada yeni transferi Seleznov kaydetti.
BOLUSPOR KALECİYİ GEÇEMEDİ
İlk yarısı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ilk yarısında daha atak olan ve bir çok gol pozisyonuna giren Boluspor'a, Akhisarspor kalecisi Bora yaptığı müdahalelerle dur dedi.
Karşılaşma ev sahibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden ev sahibi takımın kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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