Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında, 2-1'in rövaşında evinde TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor çeyrek finale yükseldi.

Manisa 19 Mayıs Stadında oynanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada yeni transferi Seleznov kaydetti.

BOLUSPOR KALECİYİ GEÇEMEDİ

İlk yarısı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ilk yarısında daha atak olan ve bir çok gol pozisyonuna giren Boluspor'a, Akhisarspor kalecisi Bora yaptığı müdahalelerle dur dedi.

Karşılaşma ev sahibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden ev sahibi takımın kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: haberinburada