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Bolu'ya geçit yok! Akhisar kupada turladı

BOLU'YA GEÇİT YOK! AKHİSAR KUPADA TURLADI

Ziraat Türkiye Kupasında Akhisarspor, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Tarih : 17 Ocak 2018, 21:20
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında, 2-1'in rövaşında evinde TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor çeyrek finale yükseldi.

Manisa 19 Mayıs Stadında oynanan karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada yeni transferi Seleznov kaydetti.

BOLUSPOR KALECİYİ GEÇEMEDİ

İlk yarısı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ilk yarısında daha atak olan ve bir çok gol pozisyonuna giren Boluspor'a, Akhisarspor kalecisi Bora yaptığı müdahalelerle dur dedi.

Karşılaşma ev sahibi Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden ev sahibi takımın kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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