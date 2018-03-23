Fenerbahçe milli arada Boluspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

BURAK ASAN 40 METREDEN ATTI

Boluspor'da 20 yaşındaki Burak Asan karşılaşmanın 15. dakikasında muhteşem bir gole imza attı. Orta sahada topla buluşan Burak rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye baktı. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in önde olduğunu gören Burak aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı Volkan Demirel'e yediği golün ardından büyük tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

Kaynak: haberinburada