BOLU'DA YANGIN ÇIKTI! 7 EV 5 AHIR YANDI !
Bolu'nun Mudurnu İlçesi'ne bağlı İğneciler Köyünde çıkan yangında 7 ev ve 5 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. 10 kişinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.
Saat 00.30 sıralarında, Mudurnu'nun İğneciler Köyü Yukarı Güney Mahallesi'nde Muhittin Çalışkan'a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyürken, evde bulunanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardılar.
16 haneli mahallede çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Yan yana bulunan 7 ev ve 5 ahır alevler içerisinde kaldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar