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BOLU'DA TIR FACİASI.. ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR


BOLU'DA TIR FACİASI.. ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
Tarih : 02 Temmuz 2016, 13:46
Puan Ver : Bolu'da Tır Faciası.. Çok Sayıda Ölü Var(5/10)7


Az önce Bolu'dan bir son dakika haberi geldi... Bolu'nun Mengen ilçesindeki tünelin girişinde tiner yüklü TIR bariyerlere çarparak alev aldı. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada TIR'ın dorsesine yüklenen otomobilde seyahat eden iki kişi de yaralandı. Yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaza, sabah saatlerinde Bolu- Zonguldak yolunun Mengen İlçesi çıkışındaki Dorukan Tüneli’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gebze'den Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle Karabük'ün Yenice ilçesine gittiği öğrenilen Cevat Ceylan yönetimindeki 78 YD 920 plakalı tiner yüklü TIR, Dorukhan Tünel girişinde bariyerlere çarparak yanmaya başladı.







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