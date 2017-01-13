

Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur."







kaynak:haberler