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Bolu'da otomobil alev alev yandı!

BOLU'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI!

Bolu Kartalkaya kavşağında 60 yaşındaki Bekir Bedri Elaldıç yönetimindek araç hareket halindeyken yandı. Olayda yaralanan olmadı.

Tarih : 07 Şubat 2016, 16:31
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Bolu Kartalkaya kavşağında 60 yaşındaki Bekir Bedri Elaldıç yönetimindek araç hareket halindeyken yandı. Olayda yaralanan olmadı.



Bolu'da D-100 Karayolu'nda hareket halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olay, öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nun Kartalkaya kavşağında meydana geldi. Bolu'dan Ankara yönüne giden 60 yaşındaki Bekir Bedri Elaldıç yönetimindeki 14 EL 574 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı.



Otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü Elaldıç, otomobili yol kenarına çektikten sonra, otomobilde bulunan kızı ve köpeği ile birlikte araçtan uzaklaştı.








Etiketler: Bolu  Da  Otomobil  Alev  Alev  Yandı    haber

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