

Bolu'da TEM yolunda bu sabaha karşı meydana gelen ve iki otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, yaralıların kaldırıldığı hastanelerde acil durum ilan edildi.







Kaza saat 04.15 sıralarında, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Niğde'den İstanbul'a gittiği belirtilen 68 DK 464 plakalı otobüsün sürücüsü Tuncay Sütçü, yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Bu otobüsün hemen arkasında bulunan ve Ordu- İstanbul seferini yapan 34 ZZ 5974 plakalı otobüsün sürücüsü kazayı fark edince ani fren yaptı. Sürücünün kontrolünü yitirdiği bu otobüs de kayarak sol şeridin kenarında bulunan çelik bariyerlere çaptı ve ardından beton bariyerlerin üzerine çıktı.







Ortalığın kan gölüne döndüğü zincirleme kazada, devrilen otobüste sürücü Tuncay Sütçü, yardımcısı Murat Karakaya, yolcular Aycan Efkan, Şahin Kanak, Ahmet Polat ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Çoğu devrilen ilk otobüste olmak üzere her iki otobüstekilerden 40 kişi yaralandı.







Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, olay yerine UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin otobüslerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi için hastanelerde acil durum ilan edildi. Durumu ağır olan yaralılar ameliyata alınırken, ölü sayısının artmasından korkuluyor.