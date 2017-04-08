BOLU'DA NİSAN KARI
BOLU'da, bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.
BOLU'da, bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı bu sabah erken saatlerde kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında lapa lapa kar yağdığını görünce şaşırdı
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar