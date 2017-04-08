

BOLU'da, bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı.







Kentte dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı bu sabah erken saatlerde kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında lapa lapa kar yağdığını görünce şaşırdı







kaynak:haberler