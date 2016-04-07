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BOLU'DA HÜCRE EVİNE BASKIN... ÇATIŞMA ÇIKTI


BOLU'DA HÜCRE EVİNE BASKIN... ÇATIŞMA ÇIKTI
Tarih : 07 Nisan 2016, 08:57
Puan Ver : Bolu'da Hücre Evine Baskın... Çatışma Çıktı(6/10)7


Paşaköy Mahallesi'nde Ankara'dan gelen PÖH ekipleri tarafından terör operasyonu gerçekleştirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallenin giriş noktalarını tutup, araç girişine izin vermezken, mahallenin yakınından geçen D-100 Karayolu'nun bir bölümü yaklaşık 8 saat ulaşıma kapatıldı.     



Bolu Emniyet Müdürlüğü ve PÖH ekipleri, Berberler Sokak'taki 4 bloktan oluşan Paşakent Sitesi'nde bulunan bir apartmana girdi ve dairelerdeki aileleri gizlice tahliye etti. Daha sonra apartmanın beşinci katındaki terör örgütünün hücre evine PÖH ekipleri tarafından saat 23.45 sularında baskın yapıldı.  Bu sırada çıkan ve yaklaşık yarım saat süren çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bir polis memuru hafif yaralandı.    



Kaçan diğer PKK'lı teröristin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, havanın aydınlanması ile binanın çatısına çıktı. Bu esnada çatıya saklanan terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın sonucunda çatıda saklanan PKK'lı terörist öldürüldü.  Emniyet yetkilileri, sağlanan ilk sıcak temasın ardından 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bir teröristin ise kaçtığını belirterek, kaçan teröristin bulunması için havanın aydınlanmasını bekleyip, bölgede güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi.



 İKİNCİ TERÖRİST ÇATIDA SAKLANMIŞ



Kaçan diğer terörist için ise çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, sabah saat 05.30 sıralarında çatıya çıktı. Yaklaşık 5 buçuk saat çatıda saklanan terörist kendisini bulan polislere ateş açınca tekrar çatışma çıktı. 4 el silah sesinin geldiği çatışmada ikinci terörist de ölü ele geçirildi. Evde bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.








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