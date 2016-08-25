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BOLU'DA, HİNT KENEVİRİ, KAÇAK İÇKİ VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ


BOLU'DA, HİNT KENEVİRİ, KAÇAK İÇKİ VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:43
Puan Ver : Bolu'da, Hint Keneviri, Kaçak İçki Ve Sigara Ele Geçirildi(0/10)


Bolu İl jandarma Komutanlığı ekiplerince 130 kök Hint keneviri, 14 şişe kaçak içki ve 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aldıkları bir ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin Mengen ilçesine bağlı bir köyde bahçeye ekilmiş 130 kök kenevir ele geçirdiği bildirildi. Mengen Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, kenevir bitkilerinin yakılarak imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, olayla ilgili olduğu tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.








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