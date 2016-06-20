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bolu'da chp'lilere müdahale

BOLU'DA CHP'LİLERE MÜDAHALE

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'in geçen hafta okul müdürleri ile yapılan toplantıda "10. Yıl Marşı'nı yasakladığı" iddiaları üzerine bir grup, Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakmak istedi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 16:40
Puan Ver : Bolu'da Chp'lilere Müdahale(5.9/10)10


Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'in geçen hafta okul müdürleri ile yapılan toplantıda "10. Yıl Marşı'nı yasakladığı" iddiaları üzerine bir grup, Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakmak istedi.




Aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve partililerin bulunduğu grubun binaya yaklaşmasına polis izin vermedi. Polis ekipleri, iki barikat kurdu.






İlk barikatı geçen grup adına CHP'li Tanju Özcan, basın açıklaması yaptı.



“10. Yıl Marşı bunları rahatsız ediyor” diyen Özcan, “Cumhuriyet'le, Atatürk'le sorunu olanın bizimle de sorunu vardır. Bizim böyle bir şeyi kabul edebilmemiz mümkün değil. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.










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