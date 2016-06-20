

İlk barikatı geçen grup adına CHP'li Tanju Özcan, basın açıklaması yaptı.



“10. Yıl Marşı bunları rahatsız ediyor” diyen Özcan, “Cumhuriyet'le, Atatürk'le sorunu olanın bizimle de sorunu vardır. Bizim böyle bir şeyi kabul edebilmemiz mümkün değil. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.