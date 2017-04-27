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bolu'da bir kişi annesinden boşanan babasını bıçakladı

BOLU'DA BİR KİŞİ ANNESİNDEN BOŞANAN BABASINI BIÇAKLADI

Barda karşılaştığı babasıyla tartışan Halil İbrahim Ö., Fuat Nazım Ö.'yü karın bölgesinden bıçakladı

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:28
Puan Ver : Bolu'da Bir Kişi Annesinden Boşanan Babasını Bıçakladı(7/10)8


Bolu'da 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö., iddiaya göre kendisi doğmadan önce annesinden ayrılmakla suçladığı babası 48 yaşındaki Fuat Nazım Ö.'yü bıçaklayarak yaraladı.



Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Halil İbrahim Ö., kendisine hamileyken annesinden boşandığı öğrenilen babası kadın kuaförü Fuat Nazım Ö. ile barda karşılaştı. Halil İbrahim Ö., iddiaya göre babasına saldırınca arbede çıktı. Barın dışında devam eden arbedede Halil İbrahim Ö., babasını karın bölgesinden bıçakladı. Yaralanan Fuat Nazım Ö., çevredekiler tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fuat Nazım Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Halil İbrahim Ö., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



 



kaynak:habertürk








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