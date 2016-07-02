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BOLU'DA BARİYERE ÇARPAN TIR YANDI: 5 ÖLÜ, 2 YARALI


BOLU'DA BARİYERE ÇARPAN TIR YANDI: 5 ÖLÜ, 2 YARALI
Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:07
Puan Ver : Bolu'da Bariyere Çarpan Tır Yandı: 5 Ölü, 2 Yaralı(7/10)7


Bolu'nun Mengen ilçesinde tünel girişinde tırın bariyerlere çarparak alev alması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gebze'den Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle Karabük'ün Yenice ilçesine gittiği öğrenilen Cevat Ceylan yönetimindeki 78 YD 920 plakalı tiner yüklü tır, Dorukhan Tünel girişinde bariyerlere çarparak yanmaya başladı.



Tırın yandığını gören diğer sürücüler, Mengen Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada sürücüsü ile tırdaki kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, tırın dorsesinde yüklü otomobilde seyahat eden iki kişi de yaralandı.








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