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BOLU'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI


BOLU'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Tarih : 02 Şubat 2017, 15:19
Puan Ver : Bolu'da Araçlar Didik Didik Arandı(5/10)5


Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş, çıkış ve önemli noktalarında kurdukları uygulama noktalarında araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yaptı.



Ankara ve İstanbul arasında yer alan en önemli geçiş güzergahında bulunan Bolu'da D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında çok sayıda araç ve kişi üzerinde arama yapıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM ve Trafik ekipleri ile birlikte Polis Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Güvenlik önleminin üst seviyede tutulduğu uygulamada 20 araç üzerinde yapılan sorgulamada iki araca 190 lira para cezası kesilirken, 46 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



 



kaynak:haberler








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