

Bolu'da, eşinden boşandıktan sonra üç çocuğu ve sevgilisiyle yaşayan Iraklı kadının 4 yaşındaki ikiz çocuklarından biri, sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü, diğer iki çocuğun kaburgalarında kırıklar tespit edildi.



Olay, 20 Eylül tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Altı ay öncesine kadar Iraklı eşiyle birlikte yaşayan 30 yaşındaki Sarah Moaıed Kadhım boşandıktan sonra 22 yaşındaki Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı isimli Irak vatandaşı sevgilisi ve 3 çocuğuyla aynı evde yaşamaya başladı. 20 Eylül günü Sarah Moaıed Kadhım isimli kadın evde bulunan 4 yaşındaki ikiz çocukları Murtadha Osama Salh, Mustafa Osmana Salh ve 6 yaşındaki kız çocuğu Fatma Osmana Salh'ı evde kilitleyerek sevgilisiyle gezmeye gitti. Bir saat sonra iki sevgili eve geriye döndü. Kadın başka bir odaya geçerken, 22 yaşındaki Bakr Khalıd Naeem Allzz Awı gürültü yapmaları üzerine çocukları dövmeye başladı. Şahıs, ikiz çocuklardan Murtadha Osama Salh'a tekme attı. Başının üstüne düşen çocuk baygınlık geçirdi. Kardeşlerinin yerde olduğunu gören iki kardeşi ağlamaya başlayınca Iraklı sevgili iki çocuğa da vurarak kaburgalarını kırdı. Odaya gelen anneye çocuklarına Tokat attığını itiraf etti.



Dört yaşındaki Murtadha Osama Salh, annesi ve kendisine vuran şahıs tarafından İzzet Baysal eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan çocuk Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. 4 yaşındaki çocuk 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Olayı derinleştiren Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden çocuğun göz altlarında ve boyun bölümünde morluk tespit etti. Evin olduğu sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 22 yaşındaki şahsın dövdüğü çocuğu kendi kucağında hastaneye götürdüğünü ve kadınla ilişkisi olduğunu tespit etti. İki sevgili gözaltına alınırken, suçlarını itiraf etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki sevgili soruları yanıtsız bıraktı.



Evde bulunan ve kaburgaları kırık olduğu tespit edilen diğer iki çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.