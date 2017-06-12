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BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE BİR HAFTALIK BİLANÇO


BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE BİR HAFTALIK BİLANÇO
Tarih : 12 Haziran 2017, 13:18
Puan Ver : Bölücü Terör Örgütüyle Mücadelede Bir Haftalık Bilanço(6/10)6


Güvenlik güçlerince 5-12 Haziran'da düzenlenen terör operasyonlarında 16 teröristin etkisiz hale getirildiği, 8 örgüt üyesinin yakalandığı ve 14 örgüt mensubunun teslim olduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 632 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 227, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda 386, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 zanlı gözaltına alındı.



 



kaynak:haberler








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