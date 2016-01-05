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BÖLÜCÜ HAİNLER SUR'DA 3 FİDANI DAHA SOLDURDU...


BÖLÜCÜ HAİNLER SUR'DA 3 FİDANI DAHA SOLDURDU...
Tarih : 05 Ocak 2016, 09:13
Puan Ver : Bölücü Hainler Sur'da 3 Fidanı Daha Soldurdu...(5/10)3


Daha yeni evlenmişlerdi



Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde süren operasyonda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuşlar Kenan Karabacaklı ile Nuh Özdemir. kaldırıldıkları hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 29 yaşındaki Uzman Çavuş Karabacaklı'nın acılı haberi ardından, Aydın Karacasu ilçesi'ndeki baba ocağından feryatlar yükseldi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Meryem ve baba Avni Karabacaklı, ayakta durmakta güçlük çekti. Yaklaşık 4 ay önce evlendiği belirtilen şehit Karabacaklı'nın eşi Gülşah Karabacaklı ise gözyaşlarına 

boğuldu.








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