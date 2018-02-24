Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Canlı Yayında, Kenan'ın Fatih Sultan Mehmet Olması Soruldu
Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti
1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti
10 Yıllık Yuvasını Yıkan Emina'yı Çıldırtan İddia!
Ünlü İsme Şok! İcra Memurları Kapıya Dayanınca Eşi Dominik'i Aradı
Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı
3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!
Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi
Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Fatih Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

Bolu ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı

BOLU VE KARS'TA ŞAP ALARMI! HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Şap hastalığı nedeniyle Bolu ve Kars, alarma geçti. İki ilde de hayvan pazarları kapatıldı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı(10/10)6

Bolu'nun Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapandığı açıklandı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI"

Bolu Ilıcakınık köyünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı olduğu tespit edildi. Olayın ardından tedbir amacıyla Bolu ve bağlı ilçelerdeki tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, il genelindeki tüm hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır" denildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

KARS'TA İKİ İLÇEDE HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Kars merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi.

HASTALIK TAMAMEN GEÇİNCE PAZARLAR AÇILACAK

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bolu  Ve  Kars  Ta  Şap  Alarmı  Hayvan  Pazarları  Kapatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER