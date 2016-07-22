

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarından Ankara Etimesgut'ta askeri hareketlilik yaşandığı ve aynı hareketliliğin Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda da yaşandığı iddiaları sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş'un kaçırıldığı söylentileri vatandaşları sokağa döktü. Binlerce kişi Bolu Valiliğine yürüdü. Bolu Belediyesi anons sistemiyle ve camilerden vatandaşların Bolu Valiliği önünde toplanmasını istediler. Kısa sürede 20 bin kişi Valilik binası önünde toplanarak slogan atmaya başladılar. Bolu Valiliği çevresinde özel harekat polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.







Yaklaşık 1 saat sonra Bolu Valiliğinde bulunan Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cahit Dirin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nuri Serkant Kara kamyonun üzerine çıktılar.







Bolu Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan asılsız dedikodular ile insanları korkutmaya çalışanların olduğunu ifade ederek, “İlk akşamdan itibaren sizin verdiğiniz bu güç bizi dimdik ayakta tutuyor. Bu milletin idaresini silahla teslim almak isteyenler, milletin gücünü görünce atacakları hiç bir adımın başarıya ulaşamayacağına kanaat getirdiler. Ama sosyal medyadan asılsız yayılan söylentilerle sizin heyecanınızı, birlik ve beraberlik aşkınızı ölçmek istiyorlar. İşte buyurun Bolu burada. Sizlerin iradesini esir almak isteyen gizli güç odakları askerimizin adını kirletmeye kalkışarak bu oyunu oynadılar. Ama çok şükür ki bu akşam tugayımız, emniyetimiz, jandarmamızla hep birlikte buradayız. Tugay komutan vekilimizin alkışlarınız arasında gururla sizlere bakışınızdan Türk askerinin milletini ne kadar sevdiğini anladım. Biz bu yola canımızı ortaya koyarak çıktık” dedi.