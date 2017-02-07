

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.







Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 17 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.







Şüphelilerden Y.T, F.M, E.S, G.B, E.S, Y.Y, F.Ş, S.A, M.B. ve B.H. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







kaynak:haberler