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bolu merkezli 4 ilde 'bylock' operasyonu: 8 tutuklu

BOLU MERKEZLİ 4 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 8 TUTUKLU

Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:08
Puan Ver : Bolu Merkezli 4 İlde 'bylock' Operasyonu: 8 Tutuklu(10/10)7


Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 kişiden 8'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.



Savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Erkoçoğlu, Yakup Pekdaş, Ömer Faruk Onay, Yasin Demir, Yusuf Aykaç, Hasan Hoşcan ve Nimet Uğur ile CHP İl Yönetiminden Turgut Ekici tutuklandı.



 



kaynak:sabah








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