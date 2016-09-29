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bolu il jandarma alay komutanı serbest bırakıldı

BOLU İL JANDARMA ALAY KOMUTANI SERBEST BIRAKILDI

Bolu’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Tarih : 29 Eylül 2016, 17:13
Puan Ver : Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Serbest Bırakıldı(0/10)


Bolu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.










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