BOLU İL JANDARMA ALAY KOMUTANI SERBEST BIRAKILDI
Bolu’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.
Bolu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.
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