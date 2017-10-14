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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor!
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Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor!

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!

Bolu Dağı'nda yağışla birlikte etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Tarih : 14 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor!(8/10)4

Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

SİS YÜZÜNDEN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bölümünde gün boyu etkili olan yağışla sis de etkisini artırdı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 15 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun sis nedeniyle Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde bulunan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Heyelan mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaşlayan trafik, araç kuyrukları oluşturdu.

EKİPLER, SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Trafik ve karayolları ekipleri, güzergahtaki sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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