

Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan ve viyadükler mevkilerinde yoğun sis yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri, ışıklı tabelalar ve hız konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Öte yandan kar yağışı D-100 karayolunun ve TEM otoyolunun Düzce kesimiyle Bolu Dağı geçişinin yanı sıra kent merkezi, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisi ve Yığılca ilçesinde aralıklarla devam ediyor.







kaynak:trthaber