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bolu dağı'nda bayram tatili yoğunluğu

BOLU DAĞI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

TEM'in Ankara yönü, Kaynaşlı Gişeleri'nden Abant Gişeleri'ne kadar geçen 10 Mayıs'tan itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 15:57
Puan Ver : Bolu Dağı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu(6/10)6


TEM'in Ankara yönü, Kaynaşlı Gişeleri'nden Abant Gişeleri'ne kadar geçen 10 Mayıs'tan itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'nin de yer aldığı bölümün ulaşıma kapanmasıyla sürücüler Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. 9 günlük uzun bayram tatili için erken yola çıkanlar, TEM'in henüz ulaşıma açılmaması nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. Kaynaşlı Gişeleri çıkışından itibaren başlayan yoğunluk, sürücülerin tekrar TEM'e yöneldiği Abant Gişeleri'ne kadar sürdü. Yaklaşık 35 kilometrelik bu bölümde sürücüler adım adım ilerledi. Trafik bazen durma noktasına geldi. Özellikle sürücülerin tekrar TEM'e yöneldiği Abant Gişeleri'nde yaklaşık 2 kilometre araç konvoyu oluştu.



Trafik ekipleri Abant Kavşağı'nda sürücüleri yönlendirerek konvoyu eritmeye çalıştı. Normalde 20-25 dakikada geçilen D-100 Bolu Dağı kesimini 1-1.5 saatte aşabilen sürücüler, TEM'in hala açılmamasına tepki gösterdi. Öte yandan, TEM'in Ankara yönünün bayram tatili öncesi açılması bekleniyor.








Etiketler: Bolu  Dağı  Nda  Bayram  Tatili  Yoğunluğu    haber

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