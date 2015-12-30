

Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Taşaltı ve Sarıçökek ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde sürücüler, zaman zaman kayganlaşan zeminde zor anlar yaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyardı.







Düzce kent merkezi ile Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka ilçeleri ile yüksek kesimlerdeki Güzeldere, Kardüz ve Topuk yaylaları mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede etkisini arttırarak devam edeceğini bildirdi.