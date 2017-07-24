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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 1 Ay Ulaşıma Kapatıldı

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 1 AY ULAŞIMA KAPATILDI

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları kapsamında bugünden itibaren 1 ay ulaşıma kapatıldı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 1 Ay Ulaşıma Kapatıldı(8/10)4

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu), İstanbul yönünü Abant Kavşağı'ndan itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapattı. Beton bariyerler ve dubalarla yolu kapatan ekipler, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirdi.

SÜRÜCÜLER ELEKTRİK LEVHALARIYLA UYARILDI

Sürücüler, Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olduğu ve Abant Kavşağı'ndan çıkış yapmaları konusunda elektronik levhalarla uyarıldı. Bolu Dağı'nı D-100 geçişinden aşacak olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar TEM yoluna girerek yollarına devam edecekler.

YOL ÇALIŞMASI 24 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki yol çalışmasının 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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