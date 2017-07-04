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BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN ANKARA YÖNÜ KAPANDI!


BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN ANKARA YÖNÜ KAPANDI!
Tarih : 04 Temmuz 2017, 17:52
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TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme ve onarım çalışması kapsamında bugünden itibaren 10 gün ulaşıma kapatıldı.



Karayolları, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasında Ankara yönünde üst yapı yenileme ve onarım çalışması yapacak. Çalışma kapsamında TEM'in Ankara yönü Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı.



Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra sürücüler Kaynaşlı'dan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'in kapanması ardından gişeler çıkışında D-100 bağlantı yolunda ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştu. TEM'deki çalışmanın 14 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.



 



 



 



 



 



 



kaynak:milliyet








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