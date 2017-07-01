

Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara yönüne 34 DM 7801 plakalı otomobiliyle giden Mehmet Nezih Karamahmutoğlu, aracın motor kısmından duman çıktığını fark etti.



Karamahmutoğlu, bunun üzerine otomobili sağ şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı.



Yangın nedeniyle tünel içinde bir süre 2 şeritten sağlanan ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.







kaynak:milliyet