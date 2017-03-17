BOLU DAĞI NDA KAR VE SİS ETKİLİ OLUYOR
Bolu Dağı D-100 ve TEM otoyolu mevkiilerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Bolu Dağı D-100 ve TEM otoyolu mevkiilerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama ve kürüme çalışması yaparken, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar