Bolu Dağı D-100 ve TEM otoyolu mevkiilerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.



Bolu Dağı D-100 ve TEM otoyolu mevkiilerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.







İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama ve kürüme çalışması yaparken, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.







kaynak:haberler