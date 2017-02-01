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bolu da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

BOLU DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tarih : 01 Şubat 2017, 11:47
Puan Ver : Bolu Da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı(10/10)12


TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Rahmi Onat idaresindeki 06 SFK 67 plakalı tıra, Köroğlu park alanı yakınlarında Osman Uzun yönetimindeki 35 NS 225 plakalı kamyon arkadan çarptı.



Kazanın ardından kamyonun arkasına geçerek trafiği yavaşlatmak isteyen Osman Uzun'a, aynı yönde seyreden Mevlüt Kardeş yönetimindeki 31 HV 484 plakalı kamyon çarptı. Sürücü Kardeş de Uzun'a ait kamyona arkadan çarparak durabildi.



Kazada sürücüler Osman Uzun (58) ve Mevlüt Kardeş (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Kardeş'in kullandığı kamyonda bulunan Coşkun (20) ve Batuhan Kardeş (14) ise yaralandı.



Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden sürücülerin cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.



 



kaynak:haberler








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