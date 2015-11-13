

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ve yönetimini görevden aldı.



Sabah saatlerinde tebliğ edilen karar CHP teşkilat binasına bomba gibi düştü. CHP Bolu İl Örgütü'nde uzun süreden bu yana devam eden huzursuzluk gün yüzüne çıktı. Merkez İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde yaşanan huzursuzluk sonrasında CHP İl Başkanı Kazım Karsu'nun, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ve yönetimini görevden alarak yerine il yönetiminden birini atadığı ifade edildi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın karara sert tepki gösterdiği belirtiliyor. Partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP İl Yönetimi tarafından görevden alınan merkez ilçe yönetiminin yerine kayyum heyeti atandı. Kayyum olarak ilçe yönetiminin başına Orhan Kaya ve yönetim kuruluna da İsmail Hakkı Candemir, Ömer Kırcı, Remzi Kocaman ve Hüseyin Serin görevlendirildi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yapılan delege seçimlerinin geçersiz kılındığı belirtilirken, seçimlerin tekrar yapılacağı ifade edildi.