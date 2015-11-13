O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BOLU CHP ÖRGÜTÜNDE DEPREM


BOLU CHP ÖRGÜTÜNDE DEPREM
Tarih : 13 Kasım 2015, 11:47
Puan Ver : Bolu Chp Örgütünde Deprem(5/10)4


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ve yönetimini görevden aldı.

Sabah saatlerinde tebliğ edilen karar CHP teşkilat binasına bomba gibi düştü. CHP Bolu İl Örgütü'nde uzun süreden bu yana devam eden huzursuzluk gün yüzüne çıktı. Merkez İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde yaşanan huzursuzluk sonrasında CHP İl Başkanı Kazım Karsu'nun, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ve yönetimini görevden alarak yerine il yönetiminden birini atadığı ifade edildi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın karara sert tepki gösterdiği belirtiliyor. Partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP İl Yönetimi tarafından görevden alınan merkez ilçe yönetiminin yerine kayyum heyeti atandı. Kayyum olarak ilçe yönetiminin başına Orhan Kaya ve yönetim kuruluna da İsmail Hakkı Candemir, Ömer Kırcı, Remzi Kocaman ve Hüseyin Serin görevlendirildi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yapılan delege seçimlerinin geçersiz kılındığı belirtilirken, seçimlerin tekrar yapılacağı ifade edildi.








Etiketler: Bolu  Chp  Örgütünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER