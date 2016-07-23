

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen turnuvaya kendini denemek amacıyla katılan Bolt, 200 metre yarışında 19.89'luk derecesiyle birinciliği kazandı.







Yarışta, Panamalı Alonso Edward 20.04'lük zamanlamasıyla ikinci sırayı alırken, Büyük Britanyalı Adam Gemili ise 20.07 ile üçüncülük elde etti.







Yarışı değerlendiren Bolt, "Yavaş yavaş açılıyorum ama hala formumun zirvesinde değilim. Yarışa iyi başlayamadım ama sakatlık sürecimi düşününce, elde ettiğim dereceden memnunum." ifadelerini kullandı.







Geçen ay katıldığı Jamaika Şampiyonası'ndaki 100 metre yarı final yarışında dizinden sakatlanan Bolt'un, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılması tehlikeye girmişti. Jamaika Olimpiyat Atletizm Takımı ise sakatlığına rağmen 29 yaşındaki sporcuyu olimpiyat kadrosuna dahil etmişti.







Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi ve 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda 100, 200, 4x100 metrede altın madalya kazanan Bolt, rekorlarını korumak için Rio'da ter dökecek.







