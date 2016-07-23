O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bolt birincilikle döndü

BOLT BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan dünyaca ünlü Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra ayağında 200 metrede birinci oldu.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:56
Puan Ver : Bolt Birincilikle Döndü(6/10)7


Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen turnuvaya kendini denemek amacıyla katılan Bolt, 200 metre yarışında 19.89'luk derecesiyle birinciliği kazandı.



Yarışta, Panamalı Alonso Edward 20.04'lük zamanlamasıyla ikinci sırayı alırken, Büyük Britanyalı Adam Gemili ise 20.07 ile üçüncülük elde etti.



Yarışı değerlendiren Bolt, "Yavaş yavaş açılıyorum ama hala formumun zirvesinde değilim. Yarışa iyi başlayamadım ama sakatlık sürecimi düşününce, elde ettiğim dereceden memnunum." ifadelerini kullandı.



Geçen ay katıldığı Jamaika Şampiyonası'ndaki 100 metre yarı final yarışında dizinden sakatlanan Bolt'un, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılması tehlikeye girmişti. Jamaika Olimpiyat Atletizm Takımı ise sakatlığına rağmen 29 yaşındaki sporcuyu olimpiyat kadrosuna dahil etmişti.



Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi ve 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları'nda 100, 200, 4x100 metrede altın madalya kazanan Bolt, rekorlarını korumak için Rio'da ter dökecek.



 








Etiketler: Bolt  Birincilikle  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER