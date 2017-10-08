BOLLYWOOD YILDIZI AAMİR KHAN'A DONDURMACIDAN SÜRPRİZ!
Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'u gezdi. Dondurma alırken Khan ile dondurmacı arasındaki diyalog, yıldız oyuncuyu gülümsetti.
Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'de dondurma alırken külah yakalama sınavından geçti.
4 GÜN BOYUNCA İSTANBUL VE ANKARA'DAYDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar'ın tanıtımı için 4 Ekim'de Türkiye'ye gelen Khan, 4 günlük programı kapsamında İstanbul ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
DONDURMA ALIRKEN SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI
Bollywood'un ünlü aktörü ve yönetmeni Aamir Khan İstanbul'da dondurma alırken vatandaşlar için sıradan ama yabancılar için sıradışı ve eğlenceli bir sürprizle karşılaştı. Dondurmacıdan külahı kapmaya çalışan Khan, sonunda amacına ulaştı. Dondurmacıyla arasındaki diyalog yıldız aktörü gülümsetti.
TÜRKİYE'YE VEDA EDERKEN DE HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan Khan, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 19.55'te İstanbul'dan Mumbai'ye gitti. Ünlü aktörün İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonu geçiş izini bulunuyordu. Khan, Vip salonuna geldiği yolda hayranlarını gördü. VIP salonuna gelen Khan'ın konvoyu hayranlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
"AYRILDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"
Aamir Khan, aracından inerek bir çocuğu kucağına aldı. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Aamir Khan daha sonra VİP salonuna gitti. VİP salonu önünde DHA'ya açıklama yapan Aamir Khan, "Ayrıldığım için çok üzgünüm. Çok güzel bir ülke, iyi vakit geçirdim. Keşke daha fazla kalabilseydim. Bir dahaki sefere daha uzun süre kalacağım. Burada gösterdiğiniz saygı ve sevgi için çok teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Canan Karatay Bu Kez De Yatak Konusuna Savaş Açtı
- Sürücü Rahatsızlanınca Prof. Dr. Orhan Kural, Öğrencilerin Hayatını Kurtardı!
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Yenilgisi Sonrası Millilere Finlandiya'da Tek Kişilik Karşılama
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
DÜNYA HABERLERİ
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar