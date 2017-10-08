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Bollywood yıldızı Aamir Khan'a dondurmacıdan sürpriz!

BOLLYWOOD YILDIZI AAMİR KHAN'A DONDURMACIDAN SÜRPRİZ!

Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'u gezdi. Dondurma alırken Khan ile dondurmacı arasındaki diyalog, yıldız oyuncuyu gülümsetti.

Tarih : 08 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Bollywood Yıldızı Aamir Khan'a Dondurmacıdan Sürpriz!(7/10)3

Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'de dondurma alırken külah yakalama sınavından geçti.

4 GÜN BOYUNCA İSTANBUL VE ANKARA'DAYDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak ve vizyona girecek yeni filmi Secret Superstar'ın tanıtımı için 4 Ekim'de Türkiye'ye gelen Khan, 4 günlük programı kapsamında İstanbul ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

DONDURMA ALIRKEN SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Bollywood'un ünlü aktörü ve yönetmeni Aamir Khan İstanbul'da dondurma alırken vatandaşlar için sıradan ama yabancılar için sıradışı ve eğlenceli bir sürprizle karşılaştı. Dondurmacıdan külahı kapmaya çalışan Khan, sonunda amacına ulaştı. Dondurmacıyla arasındaki diyalog yıldız aktörü gülümsetti.

TÜRKİYE'YE VEDA EDERKEN DE HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Khan, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 19.55'te İstanbul'dan Mumbai'ye gitti. Ünlü aktörün İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonu geçiş izini bulunuyordu. Khan, Vip salonuna geldiği yolda hayranlarını gördü. VIP salonuna gelen Khan'ın konvoyu hayranlarının bulunduğu noktaya geri döndü.

"AYRILDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Aamir Khan, aracından inerek bir çocuğu kucağına aldı. Hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Aamir Khan daha sonra VİP salonuna gitti. VİP salonu önünde DHA'ya açıklama yapan Aamir Khan, "Ayrıldığım için çok üzgünüm. Çok güzel bir ülke, iyi vakit geçirdim. Keşke daha fazla kalabilseydim. Bir dahaki sefere daha uzun süre kalacağım. Burada gösterdiğiniz saygı ve sevgi için çok teşekkür ederim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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