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bollywood yıldızı aamir khan: türkiye'den hiçbir oyuncuyu tanımıyorum!

BOLLYWOOD YILDIZI AAMİR KHAN: TÜRKİYE'DEN HİÇBİR OYUNCUYU TANIMIYORUM!

Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri seçilen Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ancak Türkiye'den hiçbir oyuncuyu tanımadığını söyledi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Bollywood Yıldızı Aamir Khan: Türkiye'den Hiçbir Oyuncuyu Tanımıyorum!(7/10)6


Bollywood'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Türkiye'de. Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelen Aamir Khan, Hindistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak 20 Ekim'de gösterime girecek "Secret Superstar" filminin tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Mecidiyeköy'deki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu, Türkiye'ye uzun yıllardır gelmek istediğini belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'deki arkadaşlarımdan ve filmlerimi izleyenlerden mesajlar alıyordum. Genç insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum. Bunu öğrendiğim için çok mutlu oldum. Bir teklif gelince de hemen kabul ettim. Eşim ve oğlum daha önce Türkiye'ye gelmişti ve hayran kalmıştı. Ben de geldiğim için çok mutluyum" ifadesini kullandı.



"BÖYLE YOĞUN BİR KARŞILAMA GÖRMEK BENİ GERÇEKTEN DUYGULANDIRDI"



Türk hayranlarının kendisini Atatürk Havalimanı'nda karşılamasıyla ilgili olarak da Khan, "Böyle yoğun bir karşılama görmek beni gerçekten duygulandırdı. Hayranlarımla daha çok vakit geçirmek isterdim ve vakit geçirmek için daha çok şey yapacağım" diye konuştu.



"MAALESEF TÜRKİYE'DEN HİÇBİR OYUNCUYU TANIMIYORUM"



Türkiye'den hiçbir oyuncuyu tanımadığını vurgulayan Aamir Khan, şunları söyledi:



"Maalesef Türkiye'den hiçbir oyuncu tanımıyorum. Bundan mutlu da değilim. En yakın zamanda Türk sinemasını deneyimlemek, sizin yaratıcı sanatçılarınızı keşfetmek için heyecanlıyım ve bunu yapmaya başlayacağım."



"14 YAŞINDAKİ BİR KIZIN RUH HALİ, ANNESİNİN YAŞADIĞI İLİŞKİLER ÜZERİNE"



Secret Superstar filmi hakkında da bilgi veren Khan, "Secret Superstar"daki konu, süperstarlıktan öte 14 yaşındaki bir kızın ruh hali, annesinin yaşadığı ilişkiler üzerine" dedi.



"HAYRANLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Hayranlarına da seslenen Aamir Khan, şu ifadeleri kullandı: Filmlerimi nasıl izlemeye başladınız? Farklı bir dil. Bu önemli değil, ama başladığınız için çok mutluyum. Sonunda Türkiye'de olabilmekten çok memnunum. Hayranlarıma teşekkür ediyorum.



TÜRKİYE'NİN TANITIM YÜZLERİNDEN BİRİ SEÇİLDİ



Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri seçilen Hintli oyuncu Aamir Khan, 4 günlük Türkiye ziyaretinde Ankara ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek Khan, Türk oyuncular ve sinema yapımcılarının yanı sıra hayranlarıyla buluşacak.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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