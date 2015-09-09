BÖLGEYE ASKERLER SEVK EDİLDİ, İHA'LAR HAVALANDI
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında kalkan helikopterler 27 günden beridir mayınlı tuzaklar nedeniyle kapalı olan Hakkari-Çukurca karayoluna doğru hareket etti.
ÖZEL KUVVETLER BÖLGEYE İNDİRİLDİ
Bölgede bir çatışmanın yaşanıp yaşanmadığı hakkında bilgi alınmazken bazı yerel kaynaklara göre ise, 10 Ağustos'tan beridir kapalı olan Hakkari-Çukurca karayolunun üst kesimlerine özel kuvvetlerin indirildiği iddia edildi. Helikopter hareketliliği devam ederken Hakkari semalarında ise insansız hava araçları devriye görevini sürdürüyor.
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