BÖLGESEL AMATÖR LİGDEKİ ŞİKE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde liderlik mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor ile 62 Pertek Spor arasındaki şike görüşmeleri ortaya çıktı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta liderlik mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor ile 62 Pertek Spor arasında 'şike' iddiası ortaya atıldı.
62 Pertek Spor'un masörü Muammer Gönül ile Adıyaman 1954 Spor'un kalecisi Lokman Atakal arasında geçen WhatsApp yazışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. 62 Pertek Spor'un masörü Muammer Gönül'ün, Kaleci Lokman Atakal ile yaptığı yazışmada, 'Bizi şampiyon yap', 'Onlara bir maç kaybettir', 'Talebin neyse söyle', 'Tedavi masrafları dahil seni tatmin edecek bir şey olur', 'Kapı açık, her şey sana bağlı' ifadeleri yer alıyor.
KULÜP BAŞKANI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Karşılıklı yapılan yazışmalar Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Kaleci Lokman Atakal ve Kulüp Basın Sözcüsü Kürşat Harmanda'nın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.
Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, yaşananlar için 'çirkin' yakıştırmasını yaparak, bu işin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.
"SPORUN TEMİZLENMESİ ADINA NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Başkan Hüseyin Koç, "Başımıza üzücü bir olay geldi. Bırakın rakip takımları, hakemleri, bizim oyuncularımıza kadar sızmaya kalkıştılar. Birkaç gün önce kalecimizin daha önceden tanıştığı 62 Pertek Spor'un masörü ile bir WhatsApp yazışması var. Sporcumuz helal süt emmiş olduğu için bu yazışmayı bizimle paylaştı. Biz de kamuoyunda bunu basın yoluyla bu tür işlerin bir daha olmaması için paylaşma gereği duyduk. Sporcumuza çirkin bir teklifte bulunarak, kendilerini şampiyon yapmasını istiyor ve Adıyaman 1954 Spor'un kaybettiği maçlar için maddi ve manevi destek çıkacaklarını ifade ediyor. Kendisini tatmin edecek rakamlar olacağını beyan ediyor. Karşımızdaki kulüp çıkıp, bu işin kendileriyle alakası olmadığını, haberdar olmadıklarını söyleyebilir. Ancak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve buna da kimse inanmaz. Kentimize hizmet olsun, gençliğe hizmet olsun, spora hizmet olsun diye çırpınırken, birileri çıkıp senin emeğini hiçe sayarak, şike ile teşvikle hakkı olanın şampiyonluğunu çalıyor. Biz bunların önüne geçmek adına ve sporun temizlenmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Başkan Koç, konuyla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacaklarını sözlerine eklerken, kaleci Lokman Atakal ise konuşmasında yazışmalardan bahsetti.
MASÖR İSTİFA ETTİ
İddiaların hedefinde olan 62 Pertek Spor Masörü Muammer Gönül ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan yazışmanın arkasında kimsenin olmadığını dile getirerek, "Bu muhabbetin ardında kimse aranmasın. Bu sadece benle Lokman arasında yaşanmıştır" diyerek 82 Pertek Spor camiasından özür diledi. Masör Muammer Gönül, ayrıca takımla ilişkisinin kesildiğini belirtti.
Adıyaman 1954 Spor Spor Toto BAL 2. Grup'ta 43 puanla lider, 62 Pertek Spor ise 40 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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