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Boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Oldu

BOKSÖR FIRAT ARSLAN, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

World Boxing Association Dünya Şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda Bosnalı Goran Delic'i 6. rauntta mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Oldu(9/10)5

World Boxing Association (WBA) Dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, Almanya'nın Göppinen kentinde Bosnalı Goran Delic ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6. rauntta yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

ALTIN KEMERİ TAKTI

Fırat Arslan, maçın başından itibaren rakibi üzerinde mutlak üstünlük kurdu. Devamlı şekilde kapanarak rakibinin üzerine giden Arslan, attığı direk ve kroşe yumruklarla rakibini sersemletti. Rakip Deliç, altıncı raundda aldığı yumruklarla iki defa düştü ancak tekrar toparlanarak ayağa kalkıp maça devam edebileceği işaretini verdi. Ancak Goran Delic'in aldığı son yumruk sonrası teknik ekibi havlu atarak maça son noktayı koydu. 32 maç boyunca hiç yenilgi almayan Deliç, ilk yenilgisini Fırat'tan aldı. Altın kemer de böylelikle Fırat Arslan'a gitti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boksör  Fırat  Arslan  Avrupa  Şampiyonu  Oldu    haber

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