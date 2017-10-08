BOKSÖR FIRAT ARSLAN, ARJANTİNLİ RAKİBİNİ NAKAVT ETTİ
Türk boksör Fırat Arslan, Stuttgart'ta çıktığı maçta Arjantinli rakibi Alejandro Emilio Valori'yi 7. raundda nakavt etti.
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Stuttgart'ta çıktığı maçta Arjantinli rakibi Alejandro Emilio Valori'yi nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Profesyonel boks kariyeri başarılarla geçen Fırat Arslan, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibi üzerinde baskı kurdu. Özellikle karaciğer ve yüzüne vurduğu yumruklarla soluğunu keserken, rakibinin dengesini sarsmayı başardı. Müsabakanın yedinci raundunda vurduğu bir sol kroşe ile sersemleten sporcumuz, karşılaşmayı nakavt ile kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. Salonu dolduran binlerce gurbetçi seyircilerimizin tezahüratları altında zafere koşan Arslan, ülkemize bir gurur daha yaşattı.
"BEN DAHA ÇOK ÇALIŞTIM"
Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten Fırat Arslan, "Rakibim iki kez Arjantin şampiyonu olmuş ve bu karşılaşmaya da özel olarak çalışarak gelmişti. Elbette beni ringde zorladı, ancak ben de boş durmadım ve çalıştım. Ben her maçıma çok iyi çalışarak maçlara hazırlanırım. Hiçbir maçımı tesadüfe bırakmam. Rakip güçlü-güçsüz demem, hepsine karşı en iyi şekilde hazırlanırım. Bu zaferi tüm Türk halkına armağan ediyorum. Bizi destekleyen tüm seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle her karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da beni destekleyen sponsorum Gazi firmasına teşekkür ediyorum. Onların ve seyircilerimizin desteğiyle daha büyük zaferlere imza atacağız" dedi.
MENAJER OKAN YAVUZ: BAYRAĞIMIZI ZİRVEYE DİKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion'un patronu Okan Yavuz, çeşitli projelerin devam ettiğini belirterek, "Şu an için çeşitli görüşmelerimiz sürüyor. Yakında izleyenlerimize bazı sürprizler yapabiliriz. Çok büyük şampiyonluk maçlarına çıkmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, zorlu bir karşılaşmayı daha zaferle sonuçlandırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük ve Fırat formunun zirvesinde. Şu an için önümüze çıkanı devirecek güçte hissediyoruz kendimizi. Ekip ruhumuz çok iyi, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Ülkemize daha büyük gururlar yaşatmak ve bayrağımızı dünyanın zirvesine dikmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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