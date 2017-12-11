BOKS MAÇINDA İNGİLİZ SPORCUNUN KULAĞI KOPTU
ABD'de gerçekleşen boks turnuvasında İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağı, kafa kafaya çarpışma sonrasında koptu, görüntüler yürek burktu.
Dün gece Las Vegas'ta gerçekleşen ve ana maçında Orlando Salido ve Miguel Roman'ın karşı karşıya geldiği boks gecesinin ikinci ana maçında şok bir olay yaşandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Eski dünya şampiyonlarından Meksikalı Francisco Vargas ile ringe çıkan ünlü İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağında, maç içinde gerçekleşen bir kafa kafaya çarpışma neticesinde çok derin bir yarık oluştu.
MAÇ YARIDA KESİLDİ
Mücadelenin hakemi karşılaşmayı 9. rauntta durdururken, puanlama neticesinde kazanan isim eski şampiyon Francisco Vargas oldu.
(fightclub.com.tr)
Kaynak: haberinburada
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