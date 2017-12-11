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Boks Maçında İngiliz Sporcunun Kulağı Koptu

BOKS MAÇINDA İNGİLİZ SPORCUNUN KULAĞI KOPTU

ABD'de gerçekleşen boks turnuvasında İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağı, kafa kafaya çarpışma sonrasında koptu, görüntüler yürek burktu.

Tarih : 11 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Boks Maçında İngiliz Sporcunun Kulağı Koptu(6/10)2

Dün gece Las Vegas'ta gerçekleşen ve ana maçında Orlando Salido ve Miguel Roman'ın karşı karşıya geldiği boks gecesinin ikinci ana maçında şok bir olay yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Eski dünya şampiyonlarından Meksikalı Francisco Vargas ile ringe çıkan ünlü İngiliz boksör Stephen Smith'in kulağında, maç içinde gerçekleşen bir kafa kafaya çarpışma neticesinde çok derin bir yarık oluştu.

MAÇ YARIDA KESİLDİ

Mücadelenin hakemi karşılaşmayı 9. rauntta durdururken, puanlama neticesinde kazanan isim eski şampiyon Francisco Vargas oldu.

(fightclub.com.tr)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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